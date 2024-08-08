定穎、旺矽 權證押偏價外

定穎投控（3715）、旺矽（6223）在大盤不佳之際，股價表現強勢，吸引多頭買盤注意；權證發行商表示，目前大盤震盪，可先藉由偏價外認購權證小試水溫，但宜控管投入資金比重。

定穎投控今年第2季接單狀況良好，HDI滿載、多層板的稼動率為90~95%，預計第3季HDI產能將提升，帶動營收成長。 今年以汽車板、網通及伺服器產品的成長動能較大，這些產品多為高階HDI，尤其是電動車市場對高階HDI需求強，預期營收維持雙位數成長、毛利率正向看待。

定穎投控泰國廠以高階多層板、HDI產品為主，用在高頻、高速的伺服器、網通、儲存裝置和汽車等領域，目前一期的產能規劃於8月開始量產，每月開出10萬呎，年底前開出50萬呎，首要目標是把產線運作接受客戶稽核，後續五成產能用於伺服器與網通產品，希望成為AI應用重要生產基地。

旺矽第3季將展現旺季水準，第4季以持穩為主，法人評估，今年上下半年和往年相當，下半年營運占比約在55~60％，預期今年前三季營運可望逐季成長，全年營運將優於去年。 產能配置上，垂直式探針卡（VPC）月產能約70萬針，微機電探針卡（MEMS）月產能約30萬針，合計月產能100萬針。

在新產能持續開出後，今旺矽年底VPC月產能增至90萬針，MEMS月產增至40萬針，合計月產能將增至130萬針，是明（2025）年重要營運成長動能，訂單已看到明年，因應產能吃緊，也預計在今年擴充30%探針卡產能，並同時啟動位於湖口的關鍵零組件的產能建置計畫，新廠完成後，可望大幅提升交貨能力。

投資人若看好定穎投控、旺矽後市表現，可挑選價外20%以內、有效天期90天以上的權證介入。