鴻海、訊芯 權證四檔有戲

台股震盪，操作難度提高，由於半導體業長線看好，矽光子發展成為業者關注焦點。已跨足半導體業的鴻海（2317）及其旗下的訊芯-KY（6451），正挾其集團資源整合優勢，架構完整的產業鏈。權證發行商表示，看好矽光子潛力的投資人，可透過權證參與行情。

鴻海近年喊出「3+3」策略，在集團專注發展的領域布局深且廣，尤其因應電動車產業需求，也已跨足半導體產業。鴻海擁有全球少數車廠才有的碳化矽（SiC）半導體垂直整合能力，包括在新竹科學園區擁有6吋碳化矽晶圓廠，也在新竹湖口建立模組廠和研發中心，在半導體的每個環節都有著墨，涵蓋半導體設備、晶圓製造、封測、設計服務、電路設計與模組等。

鴻海、訊芯-KY相關權證

鴻海旗下的訊芯-KY則是系統模組封裝測試業者，除了現階段的共同封裝光學元件（CPO），也將切入先進封裝與矽光子領域。投顧法人表示，訊芯-KY原專注光纖收發模組與系統及封裝（SiP）兩個領域，隨傳輸速度加快，模組也面臨光電轉換瓶頸，訊芯過去長期耕耘CPO與矽光子技術，預期其效益將逐步發酵。

訊芯-KY擁有母集團鴻海的資源，將可合作掌握下一世代產品趨勢，鎖定先進封裝、矽光子相關技術開發。

近來因生成式人工智慧（AI）熱潮，帶動資料傳輸需求，由於目前產業上都是使用矽晶片製作運算元件，可縮小元件尺寸，減少耗電量，降低成本的矽光子元件因此受到矚目。不過目前矽光子技術門檻仍高，包括台積電也投入矽光子研發多年，希望藉由矽光子技術，推出能源效率更好的晶片產品。

權證發行商表示，看好矽光子前景的投資人，可以透過布局鴻海、訊芯-KY等相關權證，挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品介入。