全民權證／力旺 二檔有潛利
力旺（3529）因業外匯兌利益挹注，第2季獲利優於預期，法人看好晶圓廠強勁需求，加上來自新案轉量產的權利金貢獻，第3季營收展望正向。
法人分析，力旺今年授權金各項技術開發強勁，以22、28奈米的網通與交換器及6、7奈米的數位電視與汽車先進駕駛輔助系統等，多個NTO可望帶動其權利金成長，至於力推的NeoPUF，2025年有機會看到權利金入帳。
在AI相關應用方面，力旺主要以運算安全解決方案、SRAM／DRAM修補方案為主，法人指出，第一個3奈米客戶預計今年下半年開始貢獻，添增後續營運動能。權證發行商建議，可買進價內外5%內，距到期日180天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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