全民權證／東捷 挑價內外10%
東捷（8064）是設備製造商，專注於新型雷射應用與雷射微加工技術，並擅長LCD製程設備整合整廠自動化，將技術應用擴展至（Micro）LED和半導體產業。第3季營運明顯好轉，2025年也有望優於2024年。
面板級扇出型封裝（FOPLP）後市看俏，東捷積極推出對應機台搶市。而台積電首度釋出CoWoS關鍵的前段CoW製程委外訂單，帶動設備需求同步大增，東捷可望受惠。
此外，東捷在半導體先進封裝領域推出一系列解決方案，以因應大客戶轉型需求。
看好東捷後市投資人，可布局價內外10%內、有效天期120天以上權證。
（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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