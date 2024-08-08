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全民權證／昇陽半 選逾150天

經濟日報／ 記者何佩儒整理
昇陽半導體相關權證
昇陽半導體相關權證

昇陽半導體（8028）因再生晶圓及晶圓薄化客戶需求復甦， 7月營收3.15億元，月增7.1%，年增9.7%，今年營運可望逐季成長。

昇陽半導體台中廠第二期年底前月產能可達20萬片，加上新竹廠近40萬片，預估年底總月產能可望達60萬片。此外承載晶圓進入驗證階段，預計明年出貨給影像感測器產品客戶。

法人指出，隨先進製程開發進程，逐步採用晶背供電技術，昇陽半導體切入此領域，單價較目前主力產品再生晶圓產品高；影像感測器有客製承載晶圓產品需求，成長將添動能。

看好昇陽半導體後市的投資人，可挑選價內外15%以內，150天期以上的權證介入，參與個股行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

昇陽半導體 晶圓

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