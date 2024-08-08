期貨商論壇／原油期 保守看待

市場對美國經濟衰退的擔憂越來越高，可能使原油需求疲軟，WTI西德州輕原油價格8月5日盤中一度觸及今年1月18日以來新低。然而5日公布的7月ISM非製造業PMI為51.4，符合市場預期，顯示美國服務仍具韌性，緩解市場對經濟走弱的擔憂，助益油價未再創低。

美國能源部8月6日發布《短期能源展望》月報，報告小幅上調今年美國原油需求預估自每日2,040萬桶上修至2050萬桶，但下調今明兩年油價預估，2024及2025年布蘭特原油均價分別下調每桶2美元至84美元及86美元，將明年全球石油消費預估自1.047億桶降至1.045億桶。

中東地緣政治緊張加上EIA原油庫存下降，有助支撐油價。但在美國製造業未見起色，加上中國需求預期疲軟之下，油價在年線關卡附近壓力較大。（國泰期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）