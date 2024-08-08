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期貨商論壇／半導體期 盯年線

經濟日報／ 記者王皓正整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

輝達傳出晶片設計瑕疵，將導致新世代Blackwell架構的AI晶片量產將延遲至少三個月，傳聞受影響的企業包括Meta、谷歌、微軟在內的多家巨型科技客戶。巨型科技企業預訂價值數百億美元的新世代晶片猶如軍備競賽，延遲打亂了各家明年搶攻人工智慧中心運作的時程。

輝達Blackwell架構的AI晶片危機何時能化險為夷，將左右全球半導體產業的情緒。輝達與其陷入事後補救的狼狽，不如事前提早排除可能的災難。

綜合來看，半導體30期貨周二起跌深反彈，觀察指數位階上方的10日均線向下與半年線交叉，同時面臨月線向下與季線的死亡交叉，7月中旬以來的套牢賣壓，仍需時間化解，快速重啟波段漲勢可能性降低，投資人持續關注指數在年線附近是否實際有守。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

晶片 期貨交易 輝達

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