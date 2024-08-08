台指期 上檔壓力沉重

股期雙市昨（8）日回檔修正，指數齊步震盪收黑。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單減少123口、降至3.1萬口。展望盤勢，由於現階段技術面相對弱勢，因此操作宜以短線為主，行情延續多空震盪。

經過三天激烈的多空交戰，台股昨天量縮震盪，終場下跌425點，收在20,870點，成交量4,045億元。期貨部分，台指期下跌446點至20,696點；價差方面，股期雙市逆價差擴大為174.1點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超503.74億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少979口至6,445口，其中，外資淨空單減少123口至31,809口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少533口至10,597口。

永豐期貨指出，由於8月5日的長黑摜破，目前日線級別的短期均線全數下彎，上檔壓力仍重，研判8月合約結算前，指數需要經過更多壓縮整理才會走出新的方向。展望盤勢，未來除觀察台積電與聯發科的反彈狀況，還須特別留意鴻海走勢，因其近來表現相對弱勢，未來恐拖累指數表現。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為中性偏悲觀，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，看起來暫時沒有再轉壞的跡象，反彈過程中仍須注意上方反壓。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在21,500點，周賣權最大OI落在19,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.88下降至0.8；VIX指數上升1.65至37.23。