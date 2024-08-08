8月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌425.18點，收20870.1點。8月電子期收1096.55點，下跌29.05點，逆價差9.4點；8月金融期收1938.6點，下跌12.4點，逆價差19.18點。
8月電子期以1096.55點作收，下跌29.05點，成交1005口。9月電子期以1095.6點作收，下跌29.25點，成交9口。
電子現貨以1105.95點作收，下跌25.68點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差9.4點。
8月金融期以1938.6點作收，下跌12.4點，成交961口。9月金融期以1930點作收，下跌23.4點，成交2口。
金融現貨以1957.78點作收，下跌20.91點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差19.18點。實際收盤價以期交所公告為準。
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