鴻海、大立光 選長天期

蘋果預計9月上旬發表Phone 16系列新機，市場看好此次新機導入GenAI，有望驅動消費者換機需求，加上潛望式鏡頭將下放至pro機種，有望帶動下半年iPhone出貨量重返年增，鴻海（2317）、大立光（3008）等蘋果新機概念股後勢有表現空間。

權證發行商建議，看好鴻海、大立光等相關個股後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過四個月等條件的認購權證進行布局。

資深投信法人表示，目前科技股的兩大主流就是輝達供應鏈、蘋果供應鏈，兩者在下半年都會愈來愈好；當中，蘋果新機將搭載Apple Intelligence，就是比較厲害的Siri ，會讓新手機產生新賣點，意味會有更多手機搭載大立光等鏡頭廠的潛望式鏡頭，對相關鏡頭廠是利多。

另一方面，台股經過這波拉回整理，評價面再度出現誘因，也有利相關個股股價表現。

蘋果供應鏈的代表個股鴻海，7月營收5,724億元，月增 16.6%，年增 21.9%，為歷年同期新高，其中，「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類 別」月對月強勁成長、「電腦終端產品類別」月對月顯著成長，「雲端網路產品類別」月對月約略持平。

鴻海前七月營收為3.44兆元，年增 6.54%，為歷年同期新高，其中「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」強勁成長、「電腦終端產品類別」顯著成長，「消費智能產品類別」則有略微衰退。鴻海表示，基於目前已進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，展望第3季營運將會有季增及年增的表現。

大立光電近期營收已出現回升，7月合併營收54.35億元，較上月營收成長34%，為去年11月以來高點，較去年同期成長55%；前七月累計合併營收277.33億元，較去年同期成長33%。