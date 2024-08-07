聚陽、堤維西 四檔放閃

台股在美科技巨擘對本季展望不一，導致行情震盪加劇之際，市場焦點轉向傳產績優股，包括聚陽（1477）、堤維西（1522）等，法人均看好未來營運，吸引投資買盤青睞。權證券商建議，投資人可挑選價內外25%內、距到期日超過三個月的認購權證進行布局，參與相關個股走勢。

聚陽今年下半年接單暢旺，稼動維持滿載，第3季美系最大客戶GAP集團營收將成長三成，營收占比將超過30%水準，百貨公司Kolh's洋裝賣到缺貨，聚陽為其洋裝最大供應商，訂單也超過三成以上成長，第二大客戶Target預計將於第4季開始回溫，美系客戶全面回歸成長，聚陽將因此受惠。

聚陽、堤維西相關權證 圖／經濟日報提供

由於美系客戶去庫存循環已經結束，庫存疑慮完全排除，下半年美系客戶需求、採購回歸正常化，第3季流行品牌進入補庫存循環，預計第4季至明年上半年運動品牌也將進入補庫存循環，屆時各品牌前三大供應商皆為主要受惠者，預計聚陽營收成長幅度將優於品牌客戶自身的營收成長。

堤維西方面，展望2024年，市場預期堤維西將能受惠北美AM市場副廠件滲透率提高的趨勢，預期年度營收將穩定提升203億元、年增5%，此外，在經營效率提升，以及匯率友善的助攻下，毛利率繼續保持在高檔，法人上修年度毛利率2.4個百分點至29.8%。

獲利方面，法人指出，由於毛利率明顯上修，加上轉投資事業的大茂偉瑞柯營運改善、PT ASTRA持續獲利，且上半年財報優於預期，因此，市場大幅上修今年獲利，預估全年稅後盈餘17.7億元、年成長63%，EPS上看5.5元。