全民權證／國巨 二檔強強滾

國巨（2327）第2季營收優於預期，主要來自消費性筆電、固態硬碟、伺服器加上部分AI相關需求驅動，毛利率及營益率符合預期，加上業外收入額外貢獻，帶動每股稅後純益（EPS）13.02元。

展望第3季營運，國巨預期單季營收約季增低個位數，毛利率、營益率季增，整體營運開始溫和復甦。其中包括筆電、伺服器、固態硬碟等需求將會延續，通路客戶也會持續補庫存，標準品及利基品產能利用率分別從55%提高到65%及70%提高到75%。

市場估第3季營收324億元，季增3.2%、年增18.4%，毛利率36.1%，稅後淨利55億元，EPS約13.1元。

權證券商建議，看好國巨後市的投資人，可挑選價內外5%內、距到期日超過二個月的認購權證介入。（國泰證券提供）