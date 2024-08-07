全民權證／聯發科 挑逾90天
IC設計大廠聯發科（2454）昨（7）日大漲75元、勁揚6.9%至1,150元。法人看好，聯發科中長期成長動能及AI布局，故維持「買進」評等，相關權證可布局。
聯發科第2季每股稅後純益（EPS）16.19元。法人分析，主要除手機需求未如先前預估悲觀外，Smart edge platform及Power IC相關產品需求亦步出低谷，帶動整體營運表現略優於預期，看好聯發科手機晶片市占率不斷提升，以及Smart Edge Platform及Power IC等產品線需求持續升溫下，整體營運逐步走揚。
權證發行商建議，看好聯發科後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供）
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