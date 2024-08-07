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全民權證／雙鴻 押價內外10%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供
雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供

雙鴻（3324）7月營收雖受水冷零組件快接頭出現短缺影響，未能延續6月創新高力道，但傳水冷占比已從今年第1季的2%成長近十倍，加上公司方面宣布調高全年水冷占比，由原估的5%倍增至10~15%，下半年營運展望樂觀。

法人認為，通用伺服器經庫存調整有望重返個位數成長，AI伺服器GPU隨缺料緩解將逐季放量成長。隨晶片熱功耗設計（TDP）上升，且預期雙鴻水冷板、CDU等高單價水冷元件出貨量在10月後將持續逐季成長，隨價格拉高，高毛利水冷營收占比提升，將帶動雙鴻獲利結構轉佳。

權證發行商表示，投資人如看好雙鴻可逢低切入，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）

權證 雙鴻

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