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期貨商論壇／台積期 留意波動

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。 路透
台積電。 路透

富邦期貨分析師曹富凱表示，大盤強力反彈，收復2萬點關卡。台積電傳出明年可能再調漲晶圓代工價格，3奈米和5奈米報價漲幅3~8%，激勵台積電ADR勁揚。不過，若以市場預估日圓恐仍有升值空間，日元套利交易的平倉引發的追加保證金和虧損恐尚未停息，加上台股近日雖出現技術性反彈，但台股自波段下跌來，融資減幅仍不及大盤跌幅，顯示浮額尚未洗清完畢，短線建議靜待籌碼沉澱，留意行情波動風險。

整體而言，金融市場目前正處於一個充滿不確定性的動盪時刻，且外資今年已轉成賣超，加上川普針對台灣議題發言造成的不安情緒仍未消退，利空加劇台股震盪，故本周逢反彈建議先站賣方。台股目前仍面臨月線反壓，後市留意探底風險仍未排除。國際市場的眾多利空及期市偏空趨向恐衝擊台積電期貨近期表現。

回顧台積電的營運表現，台積電公布6月營收為2078.7億元，月減9.5%，年增32.9%；累計前六月營收為1兆2661.5億元，較去年同期增加28%。

曹富凱表示，就技術面觀察，台積電7月12日出現空方跳空缺口後，股價表現一路疲弱，更是在7月19日直接摜破月線，使得目前空方占據優勢。短期利空可能會使台積電期壓低跌破近期低點，投資人可以考慮偏空來操作股票期貨。（富邦期貨提供）

台積電 台股 期貨交易

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