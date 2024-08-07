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期貨商論壇／生技期 保守看待

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

美國7月失業率飆到3年高點，陷入衰退擔憂，引發大規模避險情緒，恐慌指數VIX飆升，近期全球股市劇烈震盪，市場預期聯準會（Fed）將大幅降息以支持經濟增長。值得關注的是，隨全球人口老化，對醫療服務和藥物的需求增加，加上現代生活方式導致慢性疾病增多，這些疾病需要長期管理和治療，進一步穩定對醫療產品和服務的需求，所以生技產業具有剛性需求的特性，不受經濟環境影響。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為20萬，而保證金為新台幣15,000元，槓桿約為13倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

進一步以技術面來看，臺灣生技期貨已經接連跌破所有均線，且均線紛紛轉為下彎形成反壓，反彈容易遭到壓回，不容易一次突破，因此在站上半年線之前，先保守看待為宜。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（元富期貨提供）

期貨交易 生技產業

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