股期雙市昨（7）日開高走高，指數齊步續彈收紅。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單減少3,593口、降至3.1萬口。展望盤勢，目前指數多方表態，選擇權波動度大幅收斂，市場恐慌消散，不宜過度偏空思考。

台股加權指數昨天開高走高表現強勁，終場大漲794點，收在21,295點，成交量4,433億元；期貨部分，台指期昨天終場上漲676點至21,131點，價差方面，逆價差為164.28點。

永豐期貨表示，籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超7.4億元；台指期淨部位，三大法人淨空單減少3,999口至7,424口，其中，外資淨空單減少3,593口至31,932口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少5,459口至11,130口。

永豐期貨指出，台股昨天上漲家數超過千家，下跌家數卻不到100，日前受到無差別拋售的跌深股，不論基本面同步呈現強彈。展望盤勢，目前指數多方表態，選擇權波動度大幅收斂，市場恐慌消散，投資人不宜過度偏空思考。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，價格回復到電子類股轉強的支撐之上，看起來仍有好轉跡象，不過反彈過程中仍須注意上方反壓。

至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,100點，周賣權最大OI落在18,500點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,000點。全月未平倉量put/call ratio值，由0.7上升至0.88；VIX指數下降5.11至35.58。

群益期貨指出，自營商選擇權淨空單減碼，期貨淨空單加碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距縮減至約3萬5,000餘口，周選擇權籌碼轉為中性偏樂觀，整體籌碼面保守。