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8月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北7日電

台北股市今天上漲794.26點，收21295.28點。8月電子期收1124.4點，上漲44.8點，逆價差7.23點；8月金融期收1952.2點，上漲24.2點，逆價差26.49點。

8月電子期以1124.4點作收，上漲44.8點，成交1925口。9月電子期以1131.5點作收，上漲52點，成交16口。

電子現貨以1131.63點作收，上漲47.75點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差7.23點。

8月金融期以1952.2點作收，上漲24.2點，成交1176口。9月金融期以1958.2點作收，上漲31.8點，成交3口。

金融現貨以1978.69點作收，上漲35.37點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差26.49點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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