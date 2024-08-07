台積電回神 押長天期

台股在美國經濟數據疲弱、企業財報與展望不佳等利空消息環伺下，短線行情震盪加劇，雖市場對後市多空看法不一，不過，隨台積電（2330）在國家隊護盤中穩住腳步，加上外資買盤回流，股價重返半年線後，市場預期下檔空間應該有限。

權證券商建議，看好台積電後市的投資人，可留意國家隊動向，若持續加碼方向不變時，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

市場法人指出，雖輝達（NVIDIA）即將推出的最新AI晶片可能因設計瑕疵延後三個月交貨，但法人對通路訪查後，以晶片端角度而言，輝達B200晶片沒有太多問題，GB系列只要能解決後續的散熱問題就可以如期出貨，而B100晶片需求較差、且占用CoWoS-L的產能，後續將以改版的B200A替代（CoWoS-S），對台積電影響而言，短時間B100的訂單將由H系列彌補，而後續將可承接更多輝達訂單。

台積電重新定義「晶圓代工2.0」，包括封裝、測試、光罩製造等，及所有IDM，在這個新定義下，去年晶圓代工產業的規模接近2,500億美元，預期2024年晶圓代工產業年成長10%，隨客戶AI和智慧手機相關需求強勁，全年美元營收年成長幅度上修至24~26%，成長動能來自HPC及N5、N3製程和CoWoS營收貢獻上揚，市場預估今年台積電的每股純益（EPS）將在40~42元、明年為50元、後年上看60元。

權證發行商建議，若看好台積電股價後市表現，可布局價內外5%以內、有效天期超過120天的權證商品，擴大獲利空間。