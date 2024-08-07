長榮、永信建 四檔聚光

台股經過連連日暴跌後，一度失守2萬點大關，法人青睞個股較有機會抗跌，長榮（2603）、永信建（5508）等有法人買盤承接股有機會成為台股反彈波段急先鋒。

權證發行表示，投資人可透過中長天期權證靈活布局。

台股昨（6）日出現反彈，不只台積電等權值科技股表現亮麗，貨櫃三雄在中東局勢緊張催化運價可能上漲利多下，也出現反彈行情，長榮終場上漲3.1%，收在165.5元，投信連九天買超功不可沒。

海運價格回檔一個月，但目前傳出中東局勢問題，又逢8月中旬開始貨量會逐漸增加，因此包括中遠（COSCO）、地中海（MSC）、達飛（CMA）、長榮及海洋網聯船務（ONE）等，自8月15日起陸續調漲美西及美東運費，漲幅約在9~15%間，有機會為傳出醞釀調漲運價的五大航商推一把。

營建股王永信建也是投信法人連20天買超的熱門個股，投信到昨天才暫時止步連買，但外資法人馬上轉賣為買，接續上買盤。而永信建近日公布7月營收，單月為10.82億元，月增17.5%、年增117.7%。在高雄房市維持火熱態勢，以及該公司有兩個新完工建案「澄光」和「水律」加入銷售下，法人持續看好其下半年營運表現。

此外，永信建第2季財報也相當亮麗，交出稅後純益10.38億元獲利成績，比去年同期的6.02億元，增加4.36億元，增幅為72.5%，每股純益為4.78元；累計今年上半年稅後純益達21.04億元，相較去年同期的8.61億元成長1.44倍，每股純益9.68元。

法人分析，永信建設今年可供銷售入帳多，且高雄房市近來持續增溫，仍有利高雄建商，全年續拚新高可期。

若投資人看好，長榮、永信建後市，可布局價內外15%、有效天期90天以上的商品。