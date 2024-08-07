永豐、中信金 認購熱

今日主題 台股歷經連二日收盤下挫超過千點之後，昨（6）日反彈670點。期間國家隊進場大力承接，八大公股及投信連日買超、力抗市場利空。國家隊護盤涵蓋電子、金融及傳產股，個股可望成為未來盤勢走穩的多頭先鋒，相關權證可伺機布局。

台股昨（6）日反彈，但在上周五及本周一兩天收盤均下挫超過千點，也見到國家隊護盤身影，對電子、金融及傳產股均有著墨，其中金融保險族群成為避險標的之一，包括永豐金（2890）、中信金（2891）等受資金青睞，投資人可留意相關權證的布局時機。

美國經濟衰退擔憂震撼全球市場，投資人持續撤出風險資產，而近期台股震盪激烈，國家隊進場大力承接，八大公股在市場下跌千點的兩天中買超金額分別達269億及220億元，投信買超也有112億元及178億元。

國家隊護盤概念股相關權證

金融股在過去台股崩跌過程中，一向是政策面重點護盤標的，權值金控股富邦金、國泰金、兆豐金等相對抗跌。

永豐金6月自結稅後純益17.72億元，月減8.1%，銀行、證券子公司獲利均呈現月增，但因金控端認列未分配盈餘稅7.85億元，導致金控單月獲利衰減，累計上半年稅後純益大賺122.04億元，續創歷史同期新高，年成長20.8%，每股純益（EPS）為0.99元。展望今年下半年，法人預期，經濟展望持續正向，股價修正也提供回檔承接的機會。

中信金6月單月稅後純益60.5億元，累計上半年賺372億元，EPS為1.85元，上半年稅後純益與EPS均創歷史新高。法人指出，中信金憑藉穩健的獲利和權益改善，中信金今年的現金股利配發能力預期將優於2023年。

在2024年金控公司配息預期方面，法人表示，整體而言，雖然2024年配息水準仍需視今年下半年獲利狀況，但整體金控公司2024年獲利預估平均成長30%，將帶動2024年的可分配盈餘提升。

權證發行商建議，看好永豐金、中信金等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。