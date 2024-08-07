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全民權證／台達電 選逾60天

經濟日報／ 記者周克威整理
台達電相關權證
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台達電（2308）第2季因產品組合較佳，庫存跌價損失迴轉，毛利率提升至34.1%，在匯兌收益挹注、利息收入增加較多，業外淨收入19.03億元下，稅後純益99.48億元、季增72.6% ，每股純益（EPS）為3.83元，優於市場預期。

下半年台達電營運成長動能來自於AI、Data Center領域，預估單季營收1,156億元，季增11.8%，毛利率維持於高檔，稅後純益約120.7億元，季增21.4%，EPS為4.6元。AI電源在上半年營收比重為4~5%，預估全年維持於此水準，2025年有機會成長一倍，並因AI與Data center產品毛利率較佳，有助於整體毛利率提升。

看好台達電後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的商品介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台達電 毛利率

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