全民權證／大立光 二檔搶鏡

大立光（3008 )為iPhone鏡頭主力供應商，並通吃蘋果及非蘋品牌訂單；7月合併營收54.35億元，寫下近八個月高點，也是歷年同期次高，月成長34%，公司預告8月拉貨動能不下於7月。

隨著第3季進入公司備貨旺季，大立光7、8月拉貨動能將較6月逐月增加，而潛望式鏡頭下放至iPhone 16 Pro、Pro Max 兩款機種將使下半年營運較去年同期明顯走升。整體而言，大立光手機鏡頭拉貨需求較去年好轉，且整體鏡頭隨潛望式滲透率增加帶動價格回升，另外，AI手機有望加快中高階旗艦手機鏡頭新功能導入。

權證發行商表示，投資人如看好大立光可逢低切入，可挑選價內外5%以內、120天期以上的權證，透過靈活操作來參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

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