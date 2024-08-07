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全民權證／嘉澤 挑價內外20%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
嘉澤相關權證
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嘉澤（3533）受惠產品組合改善，法人看好獲利率維持上揚，新的伺服器平台滲透率持續提升可望為後續營收、獲利成長挹注動能，相關權證可伺機布局。

法人分析，嘉澤今年下半年展望正向，預期第3季的營收將季增約5%，伺服器、桌機與筆電的營收均將顯著提升。其中，伺服器業務方面，7月的CPU插槽出貨量超越4至5月的水準，新平台Eagle Stream和Genoa／Bergamo的銷售持續上升，預計將在今年第3季進一步提升伺服器營收並擴大其占比。此外，隨著銅價漲幅有限，預期較佳的產品組合將有助於下半年的毛利率和營利率提升。

看好嘉澤後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數90天以上的權證，參與行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 嘉澤 營收

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