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期貨商論壇／永續期 靈活布局

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續期 靈活布局。（路透）
永續期 靈活布局。（路透）

美國7月非農就業新增11.4萬人，遠低市場預期的17.5萬人，創下2020年12月來最低紀錄。就業數據疲弱引發經濟衰退的恐慌預期，衝擊各天期美債殖利率斷崖式暴跌，全球股市動盪不安。

目前市場對於今年利率政策共識凌亂，Fed能否精確控制降息的時點有待商榷，經濟衰退的恐慌情緒不斷上升，引發全球股市崩跌。台指期更是跌跌不休，VIX飆升至40以上，整體技術面的多方格局完全遭到破壞，下檔風險須留意。

本周為歷史級別的恐慌行情，投資人可適當配置「臺灣永續期貨」進行避險。期交所的臺灣永續期貨屬小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。

但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

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