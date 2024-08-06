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期貨商論壇／世界期 長線看俏
世界先進（5347）今年第2季營收達110.65億元，季增14.9%，稅後淨利17.98億元，季增41.3%。第2季晶圓出貨量季增19%，毛利率上升二個百分點至26%，較去年同期下降四個百分點。產品平均銷售單價下降4%，但毛利率依然有所改善。
世界先進訂單能見度約為二至三個月，顯示市場對其產品需求穩定增長。公司預計第3季度晶圓出貨量將季增約9%至11%，產品平均銷售單價將季減約0%至2%，毛利率將在28%至30%之間。車用半導體供應鏈仍在庫存調整，終端消費市場的需求依然保守。然而，電源管理IC需求持續成長。
長期展望方面，世界先進新加坡12吋晶圓廠，預計將帶來長期營收增長和市場競爭力提升。
雖然面臨一些市場競爭和地緣政治風險，但其在技術支持、合作夥伴和新產能布局方面的優勢顯著。（兆豐期貨提供）
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