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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

股期雙市昨（6）日跌深強彈，指數齊步收復20,000點大關。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少3,921口、降至3.5萬口。展望盤勢，期貨商表示，雖然指數破底後強彈，不過由於技術面已轉空，仍須留意下檔風險。

加權指數近日市場賣壓大舉湧現，衝擊指數接連重挫，昨天則跌深強彈，大漲670點，收在20,501點；期貨部分，台指期昨天終場上漲1,046點至20,420點。價差方面，逆價差為81.02點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超262.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,057口至11,423口，其中，外資淨空單減少3,921口至35,525口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少5,109口至16,589口。

永豐期貨指出，整體而言，雖然指數破底後強彈，不過由於指數技術面已轉空，仍須留意下檔風險。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。綜合籌碼跟結構上的表現，外資前天現貨賣超減少且期貨淨空單減碼，昨天現貨則改為買超且期貨淨空單繼續減碼，籌碼細部動作看起來有略為好轉。

選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在21,000點，周賣權最大OI落在19,400點; 月買權最大OI落在22,050點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.59上升至0.7；VIX指數下降7.36至40.69。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位淨空單減碼，期貨淨空單加碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距維持在約4萬餘口，周選擇權籌碼仍為偏悲觀，但空單力道縮減，整體籌碼面偏悲觀。

期貨 選擇權

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