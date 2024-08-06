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台積電一天跌停一天拚漲停 今市值重返22兆

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）5日股票一度跌停並被交易所列注意股，依據股票六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達129.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者。台積電股價6日跌深彈逾8%，市值重返22兆元，逼近漲停價。

台積電今日股價反彈至888元，漲逾8%，蓄勢挑戰漲停價896元。若台積電今日以漲停價作收，將罕見出現一天跌停一天漲停，並相較昨日跌停上漲81元，來回價差20%。

依據交易所資料，台積電5日收盤價815.00元，本益比為24.67。法人分析，台積電為台指期操作關鍵指標，而昨台指期跌停台積電也跌停後不少空單回補，至於今天則是跌深反彈。

法人也分析，台積電基本面沒太大改變，不過，台積電客戶群陸續釋出旺季不旺或季增幅度不如預期的保守展望，對於台積電下半年營運影響有待觀察，智慧機、車用以及工業需求持續疲弱或緩慢復甦將是影響下半年關鍵。

法人也分析，台積電法說會後已顯示短期利多因素已鈍化，相關展望多在預期範圍、沒太多驚喜，隨著短期利多出盡迄今市值面臨21兆元保衛戰。近期台積電股價不利因素包含美股AI股持續修正引發利多出盡疑慮，同時美國大選引發的地緣政治議題也持續增加股價修正的不利影響。

台積電 漲停 跌停

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