熊甦醒 統一美低波高息加政府債 ETN 撐起保護傘

美國就業數據引發衰退疑慮，加上日圓升值市場急速去槓桿，那斯達克指數進入修正，S&P500指數落入熊市；統一證券金融商品部表示，統計半個月來市場上掛牌指數產品(含ETF及ETN表現)，漲幅為正的產品中90%為連結美政府債及公司債，其餘為低波動及房地產等股票，在股市下行期間提供保護傘。

美國10年期公債殖利率跌破4%，對利率展望敏感的2年美債亦暴跌至3.97%，帶動債券價格全面上揚，市場揣測聯準會將擴大降息幅度；統一證券統計7月16日至8月2日集中市場掛牌產品表現，漲幅為正的共103檔，最高漲幅為4.48%，其中僅10檔標的非債券類，包含美國低波動、房地產、太空衛星等。

統一證券表示，美國政府公債因具備良好的避險特性，可用來平衡投資組合的風險，優化整體投資策略，在市場多頭時低配避險資產，市場空頭時超配避險資產，將傳統的股權相關多空投資策略轉向更穩健的資產配置型態。統一美國政府債券7-10年期指數ETN（02001B）於上述統計期間報酬率約為2%。

此外，投資人也可留意美股資金輪動下的受惠族群，以統一MSCI美國低波動ETN（020015）為例，其追蹤的MSCI美國低波動報酬指數近半個月漲幅優於S&P 500指數6%；近兩個月資本貨物(Capital Goods)板塊占指數比重提升最多，達56.68%，成分股包括航太與國防如雷神技術公司(RTX)，機械製造如漢威聯合國際（Honeywell International等；其餘通訊服務及能源板塊比重提升也達20%。

統一證券提醒投資人，市場不確定性提高，更應做好均衡資產配置，低波動高穩健的資產具跟漲抗跌的特色，可做為市場震盪時的資金避風港。