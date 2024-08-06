期貨商論壇／永續期 避險優選
美國經濟軟著陸出現疑慮，對國際股市產生衝擊。投資人若想規避風險，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。
「臺灣永續期貨」主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險。
美股AI相關類股雖繳出亮眼成績單，仍不敵華爾街對AI建置基礎建設之後，能否回收利益的疑慮，在一輪的財報公佈之後，股價紛紛中箭落馬。更殘酷的是，適逢央行決策周，日本央行的決策雖然在市場預期內，但其力道卻遠超市場預期，引發日圓軋空、日股殺多的嚴峻行情，台股也在這個背景下出現罕見千點大跌行情。
此次非農數據失業率跳升，預示美國經濟即將進入經濟衰退。就業市場突然疲軟，會帶來個人消費、銀行信貸、企業信心、房地產市場等一系列連鎖反應，正是此現象預測衰退的底層邏輯。
（統一期貨提供）
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