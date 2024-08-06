期貨商論壇／航運期 短多有壓

近期台股受到國際股市影響，波動劇烈，如果想規避物流費用上漲的通膨風險，不妨參考台灣期貨交易所推出的航運期貨，或是航運相關個股期來進行部位調整與避險。

中東地緣不安氣氛再起，全球五大航商醞釀漲價，近期因巴拿馬運河旱災緩解，運價得到緩解，隨著地緣政治影響，短線恐怕難以回穩。上周五在馬士基三度調高全年獲利預測，今年以來因為紅海航線、巴拿馬運河航運不順，導致運費調升反而帶來更大的收益，馬士基將2024年息稅折舊攤銷前利潤區間預估調整至90~110億美元，同時也優於市場預期87.6億美元，不免讓人擔憂是否如疫情期間航運費用高漲引發的通膨問題是否再起。

台股昨（5）日早盤暴跌，貨櫃三雄亦受到沉重調節賣壓。波羅的海乾散貨運指數（BDI）在經過連續數個交易日下跌後，上周五止跌反轉，小漲5點至1,675點，上海集裝箱指數（SCFI）則在先前連13漲後指數連跌四天，投資人認為美西線因低價小船加入，市場需求轉熱絡，因此短線多頭受到干擾。

（永豐期貨提供）

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