股期雙市昨（5）日重挫回檔修正，指數齊步失守2萬（20,000點）大關。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單減少5,654口、降至3.9萬口，展望盤勢，由於期貨跌停作收、VIX恐慌指數飆升，投資人應留意後續多殺多風險。

現貨與期貨行情方面，美聯準會主席鮑爾在FOMC會議上表示聯準會的降息速率採一次1碼的漸進式降息，不過，美國失業率從4.1%上升至4.3%，讓市場對經濟衰退的恐慌情緒爆發。交易員認為聯準會將加速降息，美債殖利率斷崖式下跌，美股各大指數也是全面下跌。由於市場對於聯準會能否精準降息防止美國陷入衰退並沒有信心，全球股市崩跌。

台股昨天開低走低，接近12,00家下跌，鴻海、廣達跌停鎖死，台積電差兩跳跌停，半導指、電設指跌幅皆超過9%。加權指數昨天終場下跌1,807點，收在19,830點。

期貨部分，台指期昨天亮燈跌停，終場下跌2,152點至19,374點，價差方面，逆價差擴增至456.88點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超1,050.37億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,832口至14,480口，其中，外資淨空單減少5,654口至39,446口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少1,080口至21,698口。

永豐期貨指出，台股現貨加權指數跌幅超過1,800點，期貨則是跌停作收，VIX飆升至48以上，盤面一片死寂，應留意後續多殺多風險。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。綜合籌碼跟結構表現，目前指數表現相當弱勢，不過，外資期貨避險空單反而減碼，留意電子類股何時會轉強。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,000點，周賣權最大OI落在21,500點; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,000點。

全月份未平倉量put/call ratio值由0.73下降至0.59。VIX指數上升18.75至48.05。外資台指期買權淨金額0.56億元; 賣權淨金額14.72億元。整體選擇權籌碼面偏空。

整體而言，自營商選擇權淨部位淨空單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距維持增加至約4萬餘口，周選擇權籌碼仍為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。