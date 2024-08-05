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台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

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全民權證／辛耘 押價內外20%

經濟日報／ 記者何佩儒整理
辛耘相關權證
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辛耘（3583）受惠自製設備強勁出貨，加上通路代理業務持續成長，預料下半年表現將優於上半年，雖昨（5）日股價不敵台股大跌而下挫，但坐擁台積電CoWoS供應鏈題材，在市場回穩後仍有表現空間。

台積電預測，CoWoS產能今年和明年都將倍增，辛耘掌握多數濕製程設備訂單，有望直接受惠。法人看好辛耘今年業績將成長雙位數百分比，續攀年度歷史高峰。辛耘受中國大陸持續興建新廠，帶動半導體設備需求。自製設備方面，受惠台系大客戶對於CoWoS相關設備的需求；辛耘也供貨封裝相關設備給高頻寬記憶體廠。

投資人看好辛耘後市，可選價內外20%之內，剩餘天數逾90天的權證逢低布局。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

中國信託 台積電 辛耘

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