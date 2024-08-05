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台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

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順達、瑞儀 四檔有看頭

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
瑞儀董事長兼總經理王昱超。 聯合報系資料照
瑞儀董事長兼總經理王昱超。 聯合報系資料照

台股近日大幅修正，盤面上營運成長性佳的業績題材股走勢相對抗震，待大盤穩定後將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考順達（3211）、瑞儀（6176）等表現，利用資金門檻較低的權證參與行情，放大獲利空間。

順達今年認列房地產開發收益，預計2024年股利配發金額可望明顯高於2023年。順達指出，利潤較好的非IT業務比重將持續上升，帶動毛利率向上，資料中心BBU業務部分，2025年有機會拿下第三家資料中心訂單。

展望下半年，順達表示，儘管IT業務看淡，但非IT業務比重上升，有利整體毛利率、淨利表現，順達預計今年非IT業務比重不低於15%，明年拚占比達兩成。

順達、瑞儀相關權證
順達、瑞儀相關權證

順達非IT業務包含資料中心BBU、ESS（儲能系統）及輕型電動載具（LEV），其中BBU占非IT業務比重最大，今年成長幅度優於去年。若一切順利，有機會打入AI伺服器BBU供應鏈。

背光模組大廠瑞儀，累計2024年上半年合併營收227.75億元，年增8.1%。毛利率20.12% ，年增0.75個百分點。稅後純益37.46億元，年增26.3%；每股純益（EPS）8.05元，獲利表現創史上同期新高。看好產業前景並基於地緣政治考量，瑞儀將投資約28億元於越南及高雄兩地同步擴產。

瑞儀董事會日前決議海內外擴產投案，通過以20億元預算之內，於高雄前鎮科技產業園區的「先進技術研發中心」新建工程發包案；及以租地委建於越南興建廠房擴產，營建工程合約，合約總金額約合新台幣7.6億元。

投資人若看好此兩檔，可選擇權證價內外幅度15%內、有效槓桿高的權證入手。

瑞儀

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