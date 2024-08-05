華固、永信建 選逾90天

台股重挫，資金尋求避風港，營建類股因具資產題材，加上第2季財報公布，包括華固（2548）、永信建（5508）等股價相對抗跌。

權證發行券商建議，在大盤修正期間，投資人可以布局相關權證，以控制資金成本並掌握後市反彈行情。

華固今年預計再推出六筆建案，包括總銷130多億的南港商辦案「華固中央置地」、80億元的大直商辦「華固時代置地」、台中西屯住宅案「華固頂滙」總銷108億元、北屯「美和段案」總銷40億元、三重「仁義街57號案」總銷近50億、北市信義「吾雙」總銷60億，合計2024年推案量將達470億元。隨建案陸續完工，也將逐步入帳。

永信建為南部指標建商，日前公布第2季財報，稅後純益10.38億元，為史上單季第三高，年增72.5%，每股稅後純益（EPS）4.78元，上半年每股純益來到9.68元，較去年的3.96元倍增。

永信建7月營收10.82億元，年增117.67%，月增17.53%，累計前7月營收70.91億元，年增131.55%。永信建表示，營收隨完工案量多寡而變化乃屬建設業特性，7月業績大幅成長尚屬合理。

法人表示，房地產因具備資產屬性，常成為投資人危機入市的首選，過去台股面臨多種利空，如疫情肆虐、金融海嘯等，最後都證明是房地產的波段低點。

值此股市震盪，房地產價格相對穩定，投資人可關注房產代銷公司對市場多空看法，以判斷房地產景氣。

權證發行券商建議，看好永信建、華固後續表現的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期90天以上的相關認購權證介入。