8月電子期 金融期齊跌
台北股市今天下跌1807.21點，收19830.88點。8月電子期收1019.35點，下跌113.25點，逆價差16.5點；8月金融期收1830.2點，下跌200.2點，逆價差82.6點。
8月電子期以1019.35點作收，下跌113.25點，成交2647口。9月電子期以1020點作收，下跌112.95點，成交15口。
電子現貨以1035.85點作收，下跌103.18點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差16.5點。
8月金融期以1830.2點作收，下跌200.2點，成交2775口。9月金融期以1850點作收，下跌185.2點，成交7口。
金融現貨以1912.8點作收，下跌142.45點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差82.6點。實際收盤價以期交所公告為準。
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