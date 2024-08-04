期貨商論壇／世界期 後市樂觀

世界先進（5347）專注於8吋晶圓代工，為成熟特殊製程晶圓代工廠，目前擁有五座8吋晶圓廠。

展望第3季，受惠HPC與AI Server需求佳，及手機與NB新機效應，PMIC與Discrete動能優於DDI，整體產能利用率穩定回升至70%，營運規模達近八季高點。雖下半年半導體產業仍與前兩年相同，復甦力道低於預期，其中，TV在年終運動賽事拉貨後，因需求不如預期，力道已趨緩，消費性產品需求也回溫有限，而在NB與手機部分受惠新機推出，備貨需求相對較強，車用、工用則是持續庫存調整，需求仍未見回溫，可能到第4季才見回溫，然公司堅守價格策略，毛利率自第2季起已回升至25%之上，後續隨著需求回溫，毛利率有望進一步向上。

世界先進期貨自7月3日以長黑K棒作收後，連續兩日黑K，扭轉維持長達約二個月的上升趨勢，盤勢主控權再度由空方奪回，經過一個月的高檔修正整理回測季線，短均線轉為糾結；然8月以來台股回檔，但股價相對表現強勁，收穩季線支撐，再加上營運自第2季起已見轉機，下半年進一步向上、並持續至2025年，建議投資人仍持以樂觀看待世界先進期貨後市。（國票期貨提供）

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