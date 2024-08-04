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期貨商論壇／黃金期 有望創高

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，有望創高。 路透
黃金期，有望創高。 路透

黎巴嫩境內的真主黨於27日以火箭彈對位在以色列東北部的戈蘭高地進行攻擊，上周以色列則是對真主黨指揮官及哈馬斯領導人進行刺殺行動，由於哈馬斯領導人遇刺地點位於伊朗首都德黑蘭，使伊朗直接介入以巴衝突的可能性大幅增加。

觀察CFTC統計至7月23日的最新資料進行，雖然非商業交易人在當周對黃金期貨的淨多單減碼，但5月以來非商業交易人的淨多方部位明顯呈現上升趨勢，且淨多單口數也在7月第三周創下新高點，顯示非商業交易人對波段走勢的看法仍然相當樂觀，在籌碼面具有利多的情況下，黃金期貨應有機會挑戰今年高點。

CME期貨交易所的黃金期貨在7月中創下歷史新高後出現回檔，並曾一度跌破季線支撐，但在市場避險需求升溫下，又迅速站回季線之上，且各均線也重回上揚走勢，技術面免於進入空頭格局。近期反彈後應有望挑戰7月中的歷史高點，並在各項利多的加持下，有望突破壓力再創新高。最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

伊朗 期貨交易

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