台指期 短線保守操作

台股受美股四大指數持續重挫，加上輝達新AI晶片傳設計缺陷延後交付下，上周台指期夜盤收盤時，持續下跌429點、回測21,000點大關支撐。期貨商建議，因短線市場氣氛不佳，近期操作宜謹慎。

台股上周五（2日）早盤跳空開低超過500點，盤中一路下殺不見撐盤力道，午盤過後跌幅進一步擴大，終場成交量放大至逾5,100億元，指數下跌1,004點、收在21,638點，創下史上最大跌點，周K線連三黑，累計全周指數下跌481點。

上周五台指期下跌1,134點至21,526點，逆價差為105.09點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,198口至21,312口，其中，外資淨空單增加3,758口至45,100口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,958口至22,778口。

外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨空單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距維持在約2.9萬餘口，周選擇權籌碼轉為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五跳空開低摜破季線，盤中賣壓湧現，指數一路下殺，反彈力道薄弱，終場指數暴跌逾1,100點，以長黑K棒作收。目前指數創下波段新低點，反彈架構遭到破壞，短線可能進一步回測半年線尋求支撐，因此在站回季線之前，建議偏保守操作為宜。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put／call ratio值由1.01下降至0.73，VIX指數上升5.68至29.3。外資台指期買權淨金額1.35億元、賣權淨金額4.7億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台指上周五開盤直接摜破7月31日的多方跳空缺口，並盤跌至尾盤，技術面再度轉差，未來應轉謹慎操作為宜。

群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。綜合籌碼跟結構上的表現，目前指數侷限在大區間偏悲觀的格局，留意比較強勢的個股是否會補跌。