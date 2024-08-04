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富邦金、元大金 四檔俏

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
富邦金、元大金相關權證
富邦金、元大金相關權證

金融類股指數上周五（2日）力守於60日均線之上，法人表示，金融股一向是政策護盤標的，預期近期金融類股指數或將於60日均線附近獲得支撐，操作上或可留意具護盤、撐盤概念的富邦金（2881）、元大金等金控相關個股，相關權證可伺機布局。

富邦金今年第2季淨值季增仍高於金控同業，主要由於其他權益較前一季增加約275億元，代表股票未實現的利得仍可能維持在2024年第1季的較高水準。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等專家表示，台股後市可能將尋求半年線支撐，建議投資人持續留意觀望，近期操作上保留現金水位；族群方面，科技股應謹慎應對，可多留意金融、壽險等族群，表現相對穩健。

權證發行商建議，看好富邦金、元大金等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超過60天等條件為主。連結富邦金的相關權證有富邦金中信41購01（073268）、富邦金元大41購01（037524）；元大金相關權證有元大金中信41購01（084809）、元大金群益44購01（030285）。

元大金 富邦金

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