英業達、立積 認購火

台股多空震盪劇烈，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居抗震指標，投資人可參考英業達（2356）、立積等，利用權證參與行情。

法人表示，包括美股超級財報、季報、法說會等風向，以及產業訊息面為短線市場多空走勢的關鍵，目前大盤高檔多空震盪。

英業達、立積相關權證

在操作策略上，中長期業績成長性與能見度高的優質族群將成焦點，現階段可擇優布局。

台新證券建議，投資人可以權證入場這些優質股，如英業達、立積等，並利用權證代替現股布局，不僅可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取倍數的獲利。

英業達方面，輝達（NVIDIA）宣布推出人型機器人通用基礎模型後，引爆AI機器人熱潮，英業達也積極卡位機器人相關領域，衝刺業績。

英業達積極投入AI技術創新研發，在AI智慧機器人領域，憑藉機體運動、感知、與操控性等深厚底子，以及成熟的機器人作業系統（ROS）開發經驗，已在業界頗有名氣，並透過將其技術實際導入旗下工廠來加速生產效能，實現智慧工廠的目標。

英業達指出，美中科技戰讓高關稅議題浮出檯面，製造業提前因應之際，也更加考量各廠區人才年齡開始老化導致的缺工問題，英業達為此採取工廠自動化、打造智慧工廠方式來解決。

射頻IC廠立積看好蘋果、三星等旗艦手機品牌大廠導入，帶動明年WiFi 7相關營收占比增加，已經有相關新案開始啟動。法人預期，立積明年在WiFi 7營收占比增加情況下，毛利及獲利有望再度上攻。

展望第3季表現，立積認為，目前客戶的拉貨力道可能將相對保守，後續也會力拚毛利率維持在30%至35%左右。法人推估，立積第3季營運仍有望力拚小幅優於第2季，毛利率可望回到過往區間水準。

立積看好旗艦手機導入WiFi 7晶片，將有望帶動手機、AR／VR及互動遠端醫療等強調低延遲性的終端應用，加速WiFi 7滲透率。

台新證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，如連結英業達相關權證包括英業達台新3B購01（036290）、英業達凱基42購01（039012）；立積相關權證有立積台新3C購01（037964）、立積永豐3C購01（088344）等。