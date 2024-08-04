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聯電、世界 押寶逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
聯電。（路透）
聯電。（路透）

台股近期拉回修正，市場氣氛轉趨保守，聯電（2303）、世界先進等晶圓代工股雖然營運回升緩慢，但評價相對較低，下檔空間有限，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

聯電、世界相關權證
聯電、世界相關權證

聯電第2季毛利率35.2%，每股純益達1.1元，優於市場預期，主要受惠於新台幣兌美元匯率走貶，以及產品組合較佳。法人指出，聯電目前僅看到智慧手機及個人電腦市場等領域出現溫和復甦，車用及工業應用依舊不振，庫存預計要到2025年第1季才可恢復到較健康水準，全年展望仍維持原先預期。

世界先進第2季拜消費性產品復甦及電源管理晶片需求回升，帶動稼動率升至62%，晶圓出貨量季增19%，產品單價季減4%，存貨周轉天數季減七天，毛利率增至26.0%，每股純益約1.1元。

展望下半年，法人分析，半導體產業修正期谷底顯現，預期價格競爭壓力將較上半年趨緩。

投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。連結聯電的相關權證包括聯電兆豐41購01（074556）、聯電國泰41購01（031999）；世界先進相關權證有世界兆豐44購01（719726）、世界永豐3C購01（719567）。

權證 聯電

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