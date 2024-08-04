全民權證／元太 挑價內外15%

元太（8069）營運谷底已過，第2季表現優於預期，隨電子標籤（ESL）庫存去化告一段落，及彩色電子閱讀器換機潮可期，單季營收可望逐季回升，明年獲利具想像空間。

法人觀察，ESL尺寸自2022年第3季後有放大趨勢，且單價同步增加，有助帶動市場規模提升，添增元太動能。

法人表示，除元太遞延的標籤專案，將隨四色新品推出邁入出貨階段，且新建產能挹注外，電子閱讀器主力美系客戶有望採用彩色技術，推升全球彩色產品滲透率，各項應用動能發酵將帶動明年營運創高。

投資人可買進價內外15%內，距到期日90天以上相關權證，如元太凱基3C購03（719578）、元太群益3C購02（720223）。

（凱基證券提供）

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