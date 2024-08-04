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全民權證／台達電 二檔帶勁

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台達電相關權證
台達電相關權證

台達電（2308）因伺服器電源動能強勁且認列存貨跌價損失回沖利益，帶動第2季獲利創高，由於持續推出新應用產品帶動營運不斷創高，法人維持「買進」投資建議，相關權證可伺機布局。

法人預期，進入電子旺季，且資料中心需求強勁，台達電第3季營收可望創新高，其中AI電源能隨著規格升級，貢獻快速增長，並帶動相關風扇產品需求成長。

消費性應用採用的被動元件、電源等產品出貨提升，使電源零組件事業部門營收能維持雙位數成長等，法人調高台達電第3季營收至約1,156億元。

投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天以上的相關權證，如台達電國泰43購03（044505）、台達電群益42購02（087763）。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台達電

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