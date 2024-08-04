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全民權證／力旺 選逾兩個月

經濟日報／ 記者王皓正整理
力旺相關權證
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IP大廠力旺（3529）第2季稅後純益4.75億元，季增10.2%、年增35%，每股純益6.36元，為單季新高。展望下半年，看好受惠28／22奈米案件以下IP陸續獲得客戶導入並進入量產，權利金將開啟新一輪成長循環，加上授權金挹注，有信心營運持續成長。

力旺技術和IP產品組合豐富，授權給晶圓代工廠和IC設計客戶的需求強勁，將帶動授權金成長。過去三年累積各項技術及多項IP，已有超過1,500個新產品設計定案（Tape out）逐步進入量產，正向看待權利金將開啟成長循環。

投資人可挑選價內外程度在20%以內、且距到期日兩個月以上之權證進行操作，如力旺元大3A購03（717304）、力旺凱基3A購06（718041）。

（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

力旺 晶圓代工廠

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