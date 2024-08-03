聚陽、大成鋼 押長天期

台股在美國總統大選引發的政治面議題發酵，美高科技股漲跌不一下，行情震盪加劇，聚陽（1477）、大成鋼（2027）等非電績優股，成為投資買盤聚焦點之一；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

聚陽今年下半年接單暢旺，稼動維持滿載，第3季美系最大客戶GAP集團營收將成長三成，營收占比將超過30%水準，百貨公司Kolh's洋裝賣到缺貨，聚陽為其洋裝最大供應商，訂單也超過三成以上成長，第二大客戶Target預計將於第4季開始回溫，美系客戶全面回歸成長，身為主要供應商的聚陽將因此受惠。

聚陽、大成鋼相關權證

大成鋼方面，市場看好自下半年開始將重返成長軌道，主要原因包括美國鋼市已然觸底，後續回升的關鍵在於降息時程，在目前客戶庫存處於歷史低位的情況下，若降息的時間點確認後，預期將提振美國終端客戶的備貨意願，並迎來不鏽鋼、鋁捲板產品回補庫存的需求。

大成鋼逐步擴大其鋁捲板的自製產能。原有產能為1.8萬噸，2023年底已完成新增的冷軋產能1.3萬噸，2025年也將再增加熱軋產能，預期在熱軋產能完工後將進一步提升鋁捲板產品的毛利率，預估今年EPS2.2元、明年進一步成長為3元。

若投資人看好聚陽、大成鋼後市表現，可挑選價內外20%以內、有效天期90天以上的權證參與行情。