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就業報告弱引發衰退擔憂…道瓊崩逾600點 那指跌2.43%、英特爾重挫26%

全民權證／創意 瞄準逾180天

經濟日報／ 記者周克威整理
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創意（3443）6月營收月增13.5%、年增10.3%；第2季營收季增18%，稅後純益9.07億元，季增37%，年增8.23%，單季每股純益（EPS）6.78元，為近三季最佳表現。

展望第3季，除AI和HPC表現較佳外，來自SSD、網通等消費性產品狀況較預期差，目前是步復甦，市場單季營收較上季個位數下滑，毛利率部分，雖NRE營收衰退，但產品組合改變、設計定案和IP增加貢獻，較上季增加，整體營業利益率較上季成長，單季EPS約6.67元。市場預期全年營收為262.8億元，年增0.18%，毛利率年增數個百分點，EPS約26.3元。

權證券商建議，投資人可利用價內外20%以內、可操作天期為180天以上的商品介入。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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