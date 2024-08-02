8月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌1004.01點，收21638.09點。8月電子期收1132.1點，下跌76.45點，逆價差6.93點；8月金融期收2030.4點，下跌39點，逆價差24.85點。
8月電子期以1132.1點作收，下跌76.45點，成交1576口。9月電子期以1143.55點作收，下跌64.85點，成交9口。
電子現貨以1139.03點作收，下跌65.98點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差6.93點。
8月金融期以2030.4點作收，下跌39點，成交1104口。9月金融期以2035.2點作收，下跌36.4點，成交4口。
金融現貨以2055.25點作收，下跌33.78點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差24.85點。實際收盤價以期交所公告為準。
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