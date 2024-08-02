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經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

聯電、華碩 權證瞄準長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
聯電、華碩相關權證
聯電、華碩相關權證

聯準會宣布利率連八凍，並釋出9月可能降息的訊息，加上超微（AMD）法說會看好AI晶片需求「超乎預期」，帶動半導體股展現報復性反彈，昨（1）日盤面上如聯電（2303）、華碩（2357）等AI相關族群領漲。發行券商建議，看好AI族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

摩根士丹利（大摩）將輝達列為首選個股，激勵相關AI概念股，加上AMD釋出AI伺服器需求持續強勁，而通用型伺服器、NB、DT市場的需求正處於持續改善、回升的階段，將有利後續相關供應鏈後續的營運表現，其中，聯電、華碩等大型股昨日漲逾半根停板。

法人認為，聯電和Intel合作開發12nm FinFET製程平台，在2026年進入試產，2027年正式投產，在準備階段並無收授權利金。

聯電對2024年持審慎樂觀態度，整體經濟環境的不確定性，訂單能見度相對有限，客戶下單謹慎，恢復速度溫和，不過終端庫存調整接近尾聲，第2季毛利率優於預期。

第3季終端市場需求將會成長，因為消費、通信和電腦領域的庫存水準更健康，通信和電腦需求將帶動晶圓廠的利用率提高，22/28 nm為主要的成長動能，汽車庫存消化速度較預期慢，需求仍然低迷，庫存調整可能至2024年底。

權證發行商指出，看好聯電、華碩後續表現的投資人可買進價外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

AI 聯電

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