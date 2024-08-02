全民權證／金像電 挑逾150天

金像電（2368）第2季單季合併營收94.89億元，季增4.7%，年增36.9%，表現亮眼。其中，Networking受惠急單效應，實際出貨狀況較預期佳，占比由13%提升至14%，另NB比重也由11%提升至12%。

法人預期金像電下半年營運向上，目前包括Server（AI及一般）、網通及NB都會成長。AI server成長相對強一點，估計下半年占營收比重有機會提升至25~30%，另網通如800Gswitch、NB像AI PC也都將陸續出貨，料將同步帶動營收成長。營運向上且新產品／新料號毛利率較舊料號佳，將可降低折舊及CCL材料成本增加等負向干擾，獲利向上。看好金像電後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）